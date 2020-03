Ventimiglia: prove di carico sul nuovo ponte a Bevera, possibile apertura entro fine mese? (Foto)

In un momento molto difficile per la storia del nostro paese del Mondo intero per l’emergenza Coronavirus, qualsiasi buona notizia è ben accetta ed è sinonimo di buoni auspici per il futuro.

Questa volta ci arriva da Ventimiglia, dove è stato collaudato il ponte sul torrente Bevera dopo 5 anni dall’isolamento della frazione.

Potrebbe aprire entro fine marzo anche se, ovviamente, al momento non si registrano date certe. Sarà un momento molto importante per la piccola comunità ventimigliese che, quindi, tornerà a muoversi più facilmente.