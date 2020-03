Sanremo: si lavora al restyling del parco ‘Nobel’ sotto villa Ormond, tra nuove piante, illuminazione e telecamere di videosorveglianza (Foto)

Il Comune di Sanremo sta lavorando a un importante progetto per la riqualificazione e la valorizzazione del parco ‘Nobel’, il polmone verde a sud di villa Ormond, oltre corso Cavallotti.

“Abbiamo deciso di mettere mano, con un progetto importante, a uno di parchi più belli della città che da tanti anni non è interessato da lavori di manutenzione” spiega ai nostri microfoni l’assessore al Verde Pubblico Mauro Menozzi. L’amministrazione ha dato incarico all’architetto Marco Gavino per la progettazione degli interventi in collaborazione con Laura Di Aichelburg dell’Ufficio Giardini e Danilo Burastero, ingegnere del Comune.

L’intervento prevede una manutenzione straordinaria delle piante presenti all’interno del parco e il restauro delle fontane e delle statue all’ingresso monumentale, senza dimenticare la sicurezza con il nuovo impianto di illuminazione accompagnato da un paio di telecamere ad alta risoluzione. In passato è infatti capitato che le fontane e gli arredi fossero vandalizzati, quindi urge controllo. Nella serie di lavori previsti per il parco ‘Nobel’ si sta pensando anche alla creazione di un percorso pavimentato per rendere il parco più accessibile a tutti.