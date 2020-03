Da lunedì prossimo, per il contenimento del contagio da Covid-19, Amaie Energia e Servizi di Sanremo conferma l'apertura del centro di raccolta di via Quinto Mansuino 3/5, dal lunedì al sabato solo al mattino per utenti domestici e non domestici, con l'accesso regolamentato un utente alla volta.

Il centro di Coldirodi, in via Monte Ortigara, rimarrà chiuso da lunedì prossimo e fino a nuove disposizioni