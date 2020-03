Sanremo: chiuso fino al 14 marzo l'ufficio per la distribuzione dei sacchetti della differenziata

L'ufficio "distribuzione kit per la differenziata" di Amaie Energia ubicato al Palafiori (corso Garibaldi, 1) rimane chiuso sino a sabato 14 marzo. La riapertura è prevista per lunedì 16 marzo.



Si ricorda che qualora venissero esauriti i sacchi già in dotazione, nei casi di esposizione dei rifiuti si potrà procedere nel seguente modo:

- per l'organico, utilizzare sacchetti biodegradabili (shopper) forniti dalle varie catene commerciali (supermercati, ecc) esclusivamente all’interno dei contenitori marroni (mastelli o bidoni)

- per la plastica e le lattine (colore giallo), utilizzare sacchi di plastica preferibilmente trasparenti affinché si possa vedere il contenuto, ben chiusi e legati

- per l’indifferenziata (colore grigio), utilizzare sacchi di plastica preferibilmente trasparenti, no neri, affinché si possa vedere il contenuto, ben chiusi e legati

Stesse modalità per chi usufruisce del servizio integrativo di raccolta dei pannolini-tessili sanitari (sacco azzurro).