Monaco: problemi economici delle aziende, il Governo ricorre allo 'chomage' tecnico, una sorta di cassa integrazione

A causa dei problemi relativi alla riduzione di lavoro, il Governo del Principato di Monaco ha attivato la possibilità delle aziende di avvalersi dello ‘chomage’ tecnico, ovvero i dipendenti saranno pagati dal governo, in luogo della società. Una sorta di cassa integrazione.

I settori più colpiti sono turismo, eventi, hotel e ristorazione e, per sostenere le imprese in difficoltà, oltre alle misure sociali già attuate (pagamento differito degli oneri sociali e ricorso alla disoccupazione totale parziale), il governo ha deciso di riattivare la Commissione per l'assistenza alle imprese in difficoltà creata nel 2008 al tempo della crisi finanziaria globale.