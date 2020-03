Emergenza coronavirus: la Camera di Commercio Riviere di Liguria adotta misure temporanee con riferimento ai servizi all’utenza

A causa dell'allerta sanitaria in atto in tutta Italia e in coerenza con i DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020 relativi agli interventi per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e preso atto delle ulteriori restrizioni estese a tutto il territorio nazionale, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona rende noto di aver adottato le seguenti misure temporanee a far data dal giorno 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con particolare riferimento ai servizi all’utenza.

Accesso agli sportelli camerali

Si invita la gentile utenza ad accedere agli sportelli esclusivamente per urgenze comprovate, e a utilizzare in via prioritaria i servizi on line, i contatti di posta elettronica di seguito specificati oppure a contattare via email l’Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@rivlig.camcom.it

Eventi e riunioni

Eventi pubblici, convegni e congressi sono sospesi fino al 3 aprile. Le sale delle sedi camerali potranno essere prenotate a partire da tale data - sempre subordinatamente alle eventuali future disposizioni - mentre gli incontri annullati saranno riprogrammati.

Mediazioni

Le riunioni di mediazione restano sospese fino al 3 aprile e fatte salve eventuali future disposizioni.

Esami mediatori marittimi

Le riunioni delle Commissioni esami mediatori marittimi restano sospese fino a data da destinarsi.

Registro Imprese e altri servizi anagrafico-certificativi

Per informazioni di carattere generale utilizzare il servizio di informazioni telefonico

199 505550

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, esclusi i festivi.

La Camera di Commercio suggerisce di sfruttare appieno la potenzialità del nuovo strumento di consultazione e informazione online "Supporto Specialistico Registro Imprese" (SARI) tramite il quale si può accedere, gratuitamente e in autonomia, a tutte le informazioni necessarie per presentare pratiche telematiche, tramite caselle di ricerca guidata, inviare quesiti scritti attraverso un web form o prenotare un appuntamento telefonico con gli esperti di Infocamere.

Per accedere al servizio: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2091

I funzionari del Registro Imprese continueranno a interagire con l’utenza attraverso i seguenti canali:

A) e-mail:

callcenter@rivlig.camcom.it (messaggistica sulle pratiche telematiche)

registroimprese.im@rivlig.camcom.it (sede di Imperia)

registroimprese.sp@rivlig.camcom.it (sede della Spezia-Sarzana)

registroimprese.sv@rivlig.camcom.it (sede di Savona-Albenga)

B) PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it

C) telefono (tramite centralino): dalle ore 11.45 alle ore 12.45 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il martedì e giovedì.

Si veda anche la pagina del sito Web www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=982

Per visure e certificati si invita a utilizzare il rilascio telematico attraverso il portale registroimprese.it oppure il “cassetto digitale dell’imprenditore” che consente di accedere da un personal computer o da qualsiasi dispositivo mobile alle informazioni e documenti ufficiali della propria impresa, ossia visure, atti, bilanci, pratiche SUAP, fascicolo elettronico, pagamenti diritto annuale, fatture elettroniche (se aderente al servizio fatturaelettronica.infocamere.it).

Per accedere al servizio: https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/login

Si prega di rivolgersi agli sportelli camerali solo per i certificati di carattere urgente.

Per il servizio vidimazione libri (ad eccezione dei formulari trasporto rifiuti e dei registri di carico/scarico) si invita a utilizzare preferibilmente il canale telematico, previa registrazione sul portale: libridigitali.camcom.it. L’utenza potrà comunque concordare un appuntamento tramite e-mail registroimprese.im@rivlig.camcom.it; registroimprese.sp@rivlig.camcom.it; registroimprese.sv@rivlig.camcom.it rispettivamente per le sedi Imperia, La Spezia-Sarzana, Savona-Albenga o via telefono - tramite centralino).

Gli elenchi di imprese saranno rilasciati unicamente per posta elettronica.

Firma digitale - CNS

Il rilascio dei dispositivi di firma digitale è sospeso fino al 3 aprile 2020 nelle tre sedi di Imperia La Spezia e Savona.

Marchi e brevetti

Si suggerisce all'utenza di effettuare preferibilmente i depositi delle domande e delle istanze direttamente attraverso il portale telematico dell'UIBM disponibile all’indirizzo web https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html

Il servizio di informazione e assistenza prosegue esclusivamente tramite sportello telefonico ai numeri 0183/793-258–257, 0187/728-268, 019/8314243 rispettivamente per le sedi Imperia, La Spezia e Savona.

I depositi in via cartacea, quando indispensabili, dovranno essere concordati su appuntamento con richiesta inoltrata via email a: brevetti.im@rivlig.camcom.it; brevetti.sp@rivlig.camcom.it; brevetti.sv@rivlig.camcom.it rispettivamente per le sedi di Imperia, La Spezia e Savona.

Commercio estero

Il servizio di informazione e assistenza per gli operatori con l'estero prosegue esclusivamente tramite sportello telefonico ai numeri 019 8314-262/242 oppure 0187 728207 o via mail all'indirizzo: estero@rivlig.camcom.it

Le richieste per l'ottenimento di attestazioni e visti a valere all'estero (poteri di firma, deposito agli atti, legalizzazioni ex Upica, attestati di libera vendita) dovranno pervenire alla Camera tramite la piattaforma TELEMACO - CERTIFICATI DI ORIGINE PER L'ESTERO accessibile all’indirizzo web http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali.

Per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero, si invita a utilizzare la nuova procedura di “stampa in azienda” del certificato di origine. Per info: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2083

Per il ritiro dei certificati presso gli sportelli delle sedi di Imperia La Spezia e Savona valgono le regole in atto.

Mediazioni e Conciliazioni

Il servizio di informazione e assistenza prosegue esclusivamente tramite sportello telefonico o via mail con i seguenti contatti:

Tel. 0183/793-258–257

conciliazione.im@rivlig.camcom.it

per la sede di Imperia

Tel. 0187/728–244

conciliazione.sp@rivlig.camcom.it

per la sede della Spezia

Tel. 019/8314-211-227-243

conciliazione.sv@rivlig.camcom.it

per la sede di Savona

Le istanze di mediazione vanno depositate esclusivamente via PEC all'indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it.

Protesti

Il servizio di informazione e assistenza prosegue esclusivamente tramite sportello telefonico o via mail con i seguenti contatti:

Tel. 0183/793-247

protesti.im@rivlig.camcom.it

per la sede di Imperia

Tel. 0187/728-311

protesti.sp@rivlig.camcom.it

per la sede della Spezia

Tel. 019/8314-243

protesti.sv@rivlig.camcom.it

per la sede di Savona

Le istanze di cancellazioni dal registro dei protesti devono essere presentate per posta raccomandata a.r., corredati di documentazione completa.

Per info e istruzioni: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=108

Per il rilascio delle visure presso gli sportelli delle sedi di Imperia La Spezia e Savona valgono le regole in atto.

Metrico e carte tachigrafiche

Il servizio di informazione e assistenza prosegue esclusivamente tramite sportello telefonico o via mail con i seguenti contatti:

Tel. 0183/793–261

metrico.im@rivlig.camcom.it

per la sede di Imperia

Tel. 0187/728-213–268

metrico.sp@rivlig.camcom.it

per la sede della Spezia

Tel. 019/8314-245-246

metrico.sv@rivlig.camcom.it

per la sede di Savona

Per la richiesta di rilascio o rinnovo di ogni singola carta tachigrafica si vedano le istruzioni relative ai pagamenti indicate sul sito istituzionale alla pagina:

www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=353

Fino al 3 aprile, restano sospese sia la consegna delle istanze che il rilascio della carta presso gli sportelli: le istanze andranno presentate tramite raccomandata a.r. e si effettuerà solo la spedizione domiciliare della carta.

Organismo di controllo

Sono sospese fino al 3 aprile 2020 le attività di prelievo campioni per i vini a D.O. e a I.G. e le funzioni delle Commissioni degustazione. Tutte le restanti attività dell’Organismo di controllo proseguiranno come ordinariamente previsto.

Diritto annuale

Il servizio di informazione e assistenza prosegue esclusivamente tramite sportello telefonico o via mail con i seguenti contatti:

Tel. 0183/793249 – 0183/793276

dirittoannuale.im@rivlig.camcom.it

per l’Ufficio di Imperia

Ttel. 0187/728299

dirittoannuale.sp@rivlig.camcom.it

per l’Ufficio della Spezia

Tel. 019/8314224

dirittoannuale.sv@rivlig.camcom.it

per l’Ufficio di Savona

Lo sportello fisico rimane aperto al pubblico per le imprese che, non essendo in regola con il pagamento del diritto annuale per l´anno 2019, hanno necessità di regolarizzare la loro posizione con urgenza per ottenere un certificato camerale. Si rammenta peraltro che la gestione di queste pratiche può comunque essere espletata da remoto.

Servizi dello Sviluppo economico

Fino al 3 aprile è sospesa ogni attività a sportello relativa ad informazioni su Contributi alle imprese, Creazione e sviluppo Impresa – Orientamento al lavoro – PID e altri servizi per le imprese – Promozione del Territorio - Internazionalizzazione – Turismo – Progetti comunitari - Eventi e iniziative di promozione. I servizi di informazione e assistenza proseguono esclusivamente tramite sportello telefonico o via email tramite i numeri e gli indirizzi indicati sul sito internet camerale.

Per informazioni su bandi e agevolazioni gestiti dalla Camera di commercio utilizzare esclusivamente l’indirizzo email: promozione@rivlig.camcom.it lasciando un recapito telefonico al quale essere richiamati compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per informazioni, assistenza e consegna documentazione relativa alle pratiche di danni per calamità naturali, rivolgersi esclusivamente ai seguenti recapiti telefonici del settore Servizi alle Imprese:

Tel 0183/793288-225 per la sede di Imperia

Tel. 0187/728398 per la sede della Spezia

Tel. 019/8314249 per la sede di Savona

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: servizialleimprese@rivlig.camcom.it

Le misure hanno carattere temporaneo e la Camera di Commercio si riserva di fornire aggiornamenti tempestivi e puntuali sul ripristino dei servizi nelle modalità ordinarie.

Per informazioni generali la Camera di Commercio invita gli utenti a tenersi informati mediante:

- l’indirizzo email urp@rivlig.camcom.it

- il sito web istituzionale www.rivlig.camcom.gov.it

- i propri canali social:

https://www.facebook.com/CameradiCommercioRivierediLiguria/

https://twitter.com/CCIAARIVLIG