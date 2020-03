Emergenza coronavirus, gli artigiani di Imperia chiedono aiuti concreti per superare la crisi

Stanno vivendo un momento davvero difficile gli artigiani di tutta Italia a causa dell'emergenza coronavirus che oltre ad avere drammatici risvolti sanitari ha comportato altrettante criticità sul piano economico. Un momento ancora più difficile dopo che il premier Giuseppe Conte ha varato il decreto con cui di fatto l'Italia è diventata tutta zona rossa. C'è chi ogni giorno alza la saracinesca della propria attività per garantire i propri servizi ai clienti, ma di fatto i consumi sono crollati ed è per questo che la Confartigianato chiede la giusta tutela a tutte le Istituzioni.

"La situazione è davvero critica- ci spiega il presidente della provincia di Imperia, Enrico Meini, comprendiamo le giuste misure del Governo nell'invitare la gente a stare a casa, ma il settore sta soffrendo. Lo Stato deve mettere in condizione le aziende di lavorare e portare a casa il proprio incasso giornaliero altrimenti le conseguenze saranno importanti". Una soluzione, però potrebbe essere quella del "blocco totale" di tutti i servizi non giudicati di prima necessità, come alimentari e farmacie ad esempio, per 15 giorni così come proposto dal governatore lombardo Attilio Fontana. Una scelta guardata con favore anche dalla stessa Confartigianato e che ha due obiettivi principali: uscire prima dall'emergenza e tutelare anche economicamente le attività. "Potrebbe essere una soluzione- dichiara a Imperianews Meini- queste misuri stringenti potrebbero farci uscire prima da questa situazione. Al momento stiamo lavorando per niente, i clienti sono pochi, la gente gira a vuoto. Ma ciò deve essere associato ad una serie di iniziative come la sospensione dei tributi locali, tari e tasse per occupazione del suolo pubblico, sospensione di mutui e bollette, come acqua, luce e gas, ma anche tutele per i lavoratori".

Tanti sono i settori in sofferenza. Come quello alberghiero e dell'agroalimentare. "Ci sono tanti nostri associati-dichiara il presidente di Confartigianto Imperia, che lavorano con la Francia ma li stanno stoppando. Il settore dei frontalieri dell'agroalimentare e la ristorazione sono in perdita. Calo notevole anche per il turismo. Si sperava di aprire le spiagge ad aprile, ma è tutto bloccato. Ancora non è possibile quantificare i danni, ma se non si interviene a tutela del settore saranno importanti". L'invito del presidente Meini poi, è quello di rispettare a 360 gradi le prescrizioni governative e quindi principalmente di stare a casa e uscire solo per comprovate necessità. "Io vedo ancora gente in giro che passeggia- ha chiosato- anziani con i nipotini a spasso, persone che vanno in bicicletta o passeggia. I cittadini devono capire che il contagio si deve fermare altrimenti non ne usciremo. Tutti dobbiamo usare il buon senso. I cittadini da un lato, le aziende dall'altro garantendo per i clienti e per se stessi le norme igienico-sanitarie. Queste misure dovevamo attuarle prima, saremmo già usciti dall'emergenza".

Il messaggio poi che la presidenza della Confartigianato invia ai propri associati è un messaggio di solidarietà e unione. "Sono veramente vicino a tutti gli artigiani di Imperia e di tutta la Liguria. Usiamo il più possibile la testa per cercare di accontentare i clienti, ma sempre nell'igiene. Manteniamo- ha concluso Meini- sempre fisse le direttive governative e solo tutti insieme compatti ritorneremo alla normalità il prima possibile".