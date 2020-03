Coronavirus: Parigi-Nizza senza pubblico, ecco l’ultimo bollettino e i dati dell’epidemia dalla Francia e Costa Azzurra

Si fanno più stringenti le misure di contenimento e protezione che sono state adottate, anche a Nizza, in previsione della due giorni dedicata al ciclismo del prossimo week end con le ultime due tappe della Paris-Nice. In ottemperanza al provvedimento che impedisce manifestazioni che presentino un’affluenza superiore ai mille abitanti, l’arrivo e la partenza delle tappe avverrà senza pubblico.

Un ciclismo “quasi” a porte chiuse che rappresenta una novità della quale gli appassionati delle due ruote avrebbero volentieri fatto a meno. Domenica prossima a Nizza, come negli altri comuni francesi, si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Municipali e delle aggregazioni dei comuni.

Anche in vista di questo appuntamento elettorale una serie di misure igieniche sono state adottate per evitare il contagio e proteggere il personale addetto ai seggi e gli elettori. L’interrogativo è su quale sarà l’affluenza al termine della giornata, anche se in Francia è possibile votare per rappresentanza: un’opzione della quale, con ogni probabilità, usufruiranno in gran numero soprattutto le persone anziane.

Da venerdì la ventinovesima giornata del campionato di calcio di Ligue 1 si svolgerà a porte chiuse : anche questa una misura resa obbligatoria dal divieto di organizzare manifestazioni con oltre mille spettatori.

Relativamente alla situazione in Francia dell’epidemia da coronavirus Covid 19, questo il bollettino emesso ieri sera alle 19 dal Ministero delle Solidarietà e della salute. Il virus è presente sul territorio nazionale, in particolare in diverse zone di raggruppamento di casi chiamati "cluster". Siamo attualmente nella fase 2 del piano d'azione del governo che mira a prevenire e limitare la circolazione del virus.

Dal 24 gennaio 2020, la Francia ha registrato 1.784 casi confermati di Coronavirus COVID-19. e 33 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia.

Un ospedale di riferimento è stato individuato in ciascuno dei dipartimenti e regioni d'oltremare.

Il trattamento da parte delle autorità sanitarie di questa malattia è identico in tutto il territorio nazionale, nei territori d'oltremare come in Francia. Nella Polinesia francese e nella Nuova Caledonia, dove i governi sono competenti in materia di salute pubblica e gestione delle crisi, lo Stato ribadisce il suo pieno sostegno alle comunità per assisterli nella lotta contro questo virus.

Numero di casi segnalati per regione il 10 marzo 2020 alle ore 15,00 (dati Santé publique France)

Auvergne-Rhône-Alpes: 211

Bourgogne-Franche-Comté: 146

Bretagne: 81

Centre-Val de Loire: 18

Corse: 42

Grand Est: 464

Hauts-de-France: 209

Ile-de-France: 334

Normandie: 37

Nouvelle-Aquitaine: 54

Occitanie: 61

Pays de la Loire: 27

Provence-Alpes-Côte d’Azur: 89

Totale territorio metropolitano: 1773

Guadeloupe: 0

Saint-Barthélémy: 1

Saint-Martin: 2

Guyane: 5

Martinique: 3

Mayotte: 0

La Réunion: 0

Totale territori d’Oltremare: 11