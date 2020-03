Emergenza Coronavirus: le considerazioni della nostra lettrice Teresa

La nostra lettrice Teresa Barazzetti ci scrive per commentare le disposizioni del Governo e l'atteggiamento di alcuni cittadini che non le rispettano.

Grazie all'Assessore Sonia Viale per il suo impegno e la sua puntuale informazione su Sanremo News. Vorrei però farle sapere che, per quanto mi riguarda, pur essendo sola, mi arrangio e non esco di casa che per visite mediche e farmacia, ma che il fatto di stare in casa il più possibile da parte dei cittadini di Sanremo e vicinanze, viene vanificato dai molti che sono arrivati prima che entrassero in vigore le ordinanze del Presidente del Consiglio e da coloro che continuano ad arrivare da altre regioni, come facilmente osservabile dai residenti. Il mio non intende essere un rimprovero o una discriminazione nei confronti di coloro che cercano una via di fuga dalla paura e da città deserte e tristi, ma inevitabilmente mi fa pensare come tutto ciò contribuisca a vanificare i nostri sforzi per contenere la diffusione del virus, limitando le nostre uscite da casa al minimo indispensabile, nell'interesse di tutti. Con i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.