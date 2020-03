Ventimiglia: con Tata Noemi le audio-favole arrivano via Whatsapp, per restare a casa con un aiuto per i bimbi e le famiglie

Le situazioni-limite molto spesso stimolano la creatività. Si cercano soluzioni per aiutare le famiglie e, soprattutto, i molti bambini costretti a trascorrere molte ore tra le mura di casa. E così la Ventimigliese Noemi D’Amore, meglio conosciuta come Tata Noemi, ha pensato di creare un servizio dedicato proprio ai più piccoli…e non solo. Ispirata dall’iniziativa di due maestre di Genova, Tata Noemi ha avviato un servizio di audio-fiabe via Whatsapp.

“In questo momento difficile - ci racconta Tata Noemi - siccome non posso lavorare a scuola né portare avanti i miei laboratori, ho deciso di dare un piccolo contributo a tutte le famiglie che stanno vivendo questa situazione di disagio. Con un bimbo può essere difficile trascorrere molto tempo in casa, soprattutto se siamo abituati ai ritmi frenetici che ci impone questa società. Cinque semplici minuti di distrazione possono interrompere una crisi di pianto o permettere alla mamma di preparare la cena”.

Noemi D’Amore ha quindi ideato un sistema di audio-fiabe in chiave moderna, via Whatsapp. I genitori potranno far ascoltare fiabe al proprio bimbo, con una voce nuova, che lo guiderà in un mondo fantastico tra gnomi, animali parlanti, folletti e giganti. Dopo l’ascolto il piccolo potrà proseguire nel gioco con varie attività, insieme ai genitori, legate al racconto proposto di volta in volta. Tata Noemi è quindi a disposizione di bimbi e famiglie, sempre con l’obiettivo di rimanere in casa, in serenità, in attesa che la situazione migliori.

Per avere le audio-fiabe di Tata Noemi è possibile contattarla tramite il suo profilo Facebook, il gruppo Genitori Efficaci e la pagina Libri e Attività per Bambini.

Anche grazie alla fantasia e al mondo della fiabe…andrà tutto bene.