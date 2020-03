Servizio di Tf1 a Sanremo ai tempi del Coronavirus: "La città e i residenti non si fanno prendere dal panico" (Video)

Anche il primo canale generalista della televisione francese, Tf1, a Sanremo per l’emergenza Coronavirus. Attraverso una troupe del quotidiano nizzardo ‘Nice Matin’, la rete statale transalpina ha proposto domenica scorsa nel telegiornale delle ore 13, un reportage realizzato nella città dei fiori.

Fortunatamente, anche grazie ad alcune interviste realizzate sul territorio (tra questi i presidenti di Confcommercio e Confesercenti, Andrea Di Baldassarre e Mimmo Alessi, del gestore del bar ‘San Sci’ Ivano Biffi e di un volto molto noto, l’agente Municipale Tiziano Massenzana) alla fine è emerso che i residenti di Sanremo non si fanno prendere dal panico, come sottolineato nel titolo del servizio.

“A Sanremo non ci sono molte persone nella via dello shopping più trafficata della città che vive principalmente di turismo. Come in tutta Italia – è stato detto nel servizio - i luoghi pubblici sono chiusi e le misure eccezionali per mettere in quarantena parte del nord Italia sono ampiamente dibattute”.

Dalle interviste è emerso che alcuni sanremesi credono che il provvedimento di chiusura dovesse essere fatto prima mentre altri si preoccupano soprattutto delle conseguenze economiche di questa crisi sanitaria senza precedenti.