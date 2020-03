Emergenza Coronavirus: a Taggia, stop ai mercati e parchi giochi chiusi. Il provvedimento firmato dal sindaco Conio

Il sindaco di Taggia, Mario Conio ha deciso di chiudere i parchi giochi di Taggia e Arma e sospendere il mercato del lunedì di Arma e del sabato a Taggia. Il provvedimento è stato preso stamani al termine della riunione del Centro Operativo Comunale, nell'ambito delle misure legate al contenimento della diffusione del Covid-19 (Coronavirus).

Vengono esclusi dall'ordinanza i farmer’s market. Per questa fattispecie dovrà essere garantita la distanza di sicurezza fra le persone di almeno un metro.

La misura si unisce a quelle già adottate negli ultimi giorni di pari passo con l'evolversi di questa emergenza sanitaria. Una delle ultime, ieri, con l'attivazione di un numero di telefono e una mail per ottenere informazioni utili e a sostegno degli anziani soli residenti a Taggia affinchè possano essere messi in atto interventi di assistenza e garantire l’approvvigionamento di farmaci e/o generi di prima necessità.

La mail di riferimento su Taggia è la seguente: covid19@comune.taggia.im.it ed il numero da contattare è 366.93 91 99 8. In questa prima fase il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14. Un operatore del Comune inviterà le persone a rilasciare le generalità indicando le proprie necessità: il richiedente verrà ricontattato tempestivamente per concordare le modalità di intervento con l’interessato.

“Sul territorio comunale ad oggi, martedì 10 marzo 2020 non riscontriamo casi di cittadini contagiati. Vi esorto a non cedere a eccessive preoccupazioni, ne a dare credito a voci e informazioni incontrollate; non temete, ogni notizia sostanziale vi verrà comunicata tempestivamente. - spiega il sindaco Mario Conio - E’ importante ricordare particolarmente ai nostri anziani di limitare assolutamente gli spostamenti in luoghi affollati, dando priorità alla scelta di rimanere il più possibile nella propria abitazione. La nostra amministrazione resta doverosamente a disposizione dei cittadini e invitiamo tutti a seguire i comportamenti e le misure igienico-sanitarie per prevenire e contrastare il contagio e la diffusione da COVID-19”.