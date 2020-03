Emergenza Coronavirus: salgono a 14 i pazienti positivi all'Ospedale di Sanremo, due restano in Rianimazione

Aumenta il bilancio dei pazienti positivi ricoverati all'ospedale 'Borea' di Sanremo. Ad oggi sono 14, 12 dei quali in Malattie Infettive e due in Rianimazione.

Un bilancio che, quindi, cresce anche se di poche unità. Mentre, per contro, non si registrano cambiamenti per chi ha visto le proprie condizioni aggravarsi con il passare delle ore.

Nel frattempo, per fortuna, dalle altre Asl liguri si registrano le prime dimissioni, tra le quali la più attesa è quella del 'paziente zero' ligure, una 79enne di Castiglione D'Adda.

Tutti i dettagli sulla situazione ligure saranno forniti nell'ormai tradizionale punto stampa della Regione previsto nel tardo pomeriggio.