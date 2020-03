Emergenza Coronavirus: potenziale dimissione in vista per la 'paziente zero' della Liguria

Domani la 'Paziente zero' della Liguria, la 79enne di Castiglione D'Adda, ricoverata al San Martino di Genova per aver contratto il Coronavirus, sarà sottoposta ad un nuovo test in previsione della potenziale dimissione. Ne ha dato informazione il dott. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova.



Una buona notizia nel bollettino medico rilasciato in queste ore dall'Ospedale genovese, in merito ai ricoveri per Covid-19. L'anziana proveniente dalle zone ad alto rischio era in vacanza ad Alassio ed è risultata positiva lo scorso 25 febbraio (LINK).



Ad oggi, al San Martino, sono 17 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 invece in Rianimazione. In giornata i letti di Terapia Intensiva dedicati a Covid-19 passano da 8 a 28, ne abbiamo aperti altri 20, all’M3 Monoblocco. 3 i dimessi tra ieri e oggi da Malattie Infettive, è in essere però un turnover confrontando i numeri di ieri e oggi.



Sono 35 in totale i pazienti transitati fino ad oggi al San Martino. Inoltre presso il San Martino, sono 25 i posti letto sono stati dedicati alla chirurgia elettiva non rinviabile (oncologici, cardio chirurgia, chirurgia vascolare e urgenze): 15 al 4º piano del Monoblocco, 10 al 6º piano sempre del Monoblocco.