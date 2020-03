Emergenza Coronavirus: la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia chiede aiuto ai cittadini per l'acquisto di materiali

"Abbiamo bisogno di voi". E' l'appello della Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia impegnata in prima linea nel ponente ligure per il soccorso Coronavirus.



Per far fronte a questa emergenza sono state attivate 2 unità di soccorso dedicate ai pazienti sospetti Covid-19 con un protocollo apposito e personale adeguatamente formato, una squadra composta da 16 persone che si occupa solo di questi trasporti, ma il tutto è decisamente oneroso, anche perché i dispositivi messi a disposizione dal sistema sanitario non sono sufficienti.

"Chiediamo alla popolazione, alla nostra gente, di darci una mano - spiega il Direttore della Misericordia Matteo Amato - E’ un momento di grande difficoltà, chiunque potrebbe avere bisogno del nostro servizio, nessuno è esente".

"Stiamo rifornendo il nostro magazzino di scorte di dispositivi di protezione, sia per il nostro personale che per i pazienti, oltre a disinfettante e materiale per la sanificazione dei mezzi di soccorso - continua Amato – ma l’impegno economico è davvero troppo alto. Si tratta di esborsi a carico della Croce Azzurra e considerato il momento critico di emergenza, non si sa se e quando la Regione rimborserà la spesa ma l'emergenza è adesso e noi dobbiamo far fronte a queste spese subito; sono spese straordinarie obbligatorie per poter lavorare in sicurezza, dobbiamo garantire la protezione a noi e ai pazienti. Per i cittadini che volessero contribuire, l'IBAN della Croce Azzurra di Vallecrosia è: IT26S0760110500001040722686 – Causale: Contributo per ambulanze covid19".