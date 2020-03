Emergenza Coronavirus: il dirigente Valter Pastorelli ringrazia le botteghe e le farmacie delle Valli Argentina ed Armea

Il dirigente dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea, Valter Pastorelli ha voluto ringraziare le numerose attività dell'entroterra che in queste difficili ore si stanno adattando alle disposizioni per l'emergenza Coronavirus. Infatti, sono numerose le piccole realtà commerciali di queste zone che si sono attivate, avviando servizi di consegna domiciliare per anziani o malati (Avevamo parlato del caso di Triora a questo LINK).



"Ci tengo a ringraziare le tante botteghe di paese e le piccole farmacie che in questo momento sono di fondamentale importanza per le tante realtà di questo territorio, dove vivono tantissimi anziani. - spiega Pastorelli - Con la disponibilità e l'impegno dimostrati da queste attività, oggi, si riescono a garantire servizi di primaria importanza per la popolazione dell'entroterra. Una professionalità che riscontriamo quotidianamente anche nell'importante servizio di presidio ed aiuto, fornito dalle forze dell'ordine, dalla protezione civile e dalle pubbliche assistenze".



"Per quanto riguarda le piccole attività, un servizio come quello della consegna a domicilio è un importante segnale per gli abitanti dei borghi. Va sottolineato che si tratta di iniziative avviati volontariamente da questi imprenditori per aiutare i cittadini, naturalmente nel rispetto delle direttive governative ed adottando le precauzioni necessarie che tutti abbiamo imparato a conoscere. Quindi, grazie a tutte le botteghe di paese in particolare a Badalucco, Molini di Triora, Agaggio, Triora, Ceriana e Bajardo. Queste iniziative in un momento di difficoltà ci ricordano quanto sia importante e saldo il legame di collaborazione instaurato tra ognuno dei singoli paesi" - conclude il dirigente dell'Unione dei Comuni.