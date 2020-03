Emergenza coronavirus: i ringraziamenti dell'amministrazione Comunale di Montalto Carpasio a tutti gli operatori coinvolti

Il vicesindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, ha ringraziato tutti gli Operatori, le Forze dell'Ordine i Sanitari, gli Uffici Comunali impegnati nell'emergenza Coronavirus.



"Loro in queste giornate di grande stress emotivo hanno messo da parte tutti gli impegni familiari con abnegazione per supportare la popolazione. - ha sottolineato Verda - A tutti i cittadini di Montalto Carpasio, si raccomanda di seguire scrupolosamente tutti i dettami disposti dai Ministeri competenti, gli Uffici Comunali sono a disposizione per informazioni, a tutti voi un sentito ringraziamento in questo delicato frangente l'unione farà la forza come farà la forza di un'intera comunità di Valle Argentina".