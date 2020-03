Emergenza Coronavirus: fino al 3 aprile chiusi al pubblico gli uffici di Rivieracqua ad Andora, Diano Marina e Sanremo

Gli sportelli di Rivieracqua ad Andora, Diano Marina e Sanremo resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile. La misura è stata adottata alla luce del DPCM del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del Virus Covid-19 (Coronavirus).



"Saranno comunque resi disponibili, in un'area esterna agli sportelli, i moduli relativi alla richiesta di rateizzazione delle bollette che, una volta compilati, potranno essere inseriti in apposita cassetta delle lettere posizionata nelle adiacenze. - precisa il direttore esecutivo di Rivieracqua, Valerio Chiarelli - Sarà comunque possibile contattare, sia telefonicamente sia via mail, gli sportelli per qualsiasi necessità o pratica che sarà, comunque, trattata in backoffice dagli addetti. L'azienda continuerà a garantire le attività istituzionali per assicurare la continuità del servizio idrico integrato sull'intero territorio di propria competenza".