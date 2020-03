Emergenza Coronavirus e 'Zona Rossa' italiana, nessun problema per i frontalieri che lavorano nel Principato di Monaco

L'applicazione della zona rossa sul territorio italiano non avrà alcun impatto sui lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano al lavoro a Monaco. L'assicurazione arriva dal governo del Principato spiegando che sono ben 4200 le persone che ogni giorno attraversano il confine italo francese per andare al lavoro nella famosa città-Stato.



Una rassicurazione che interesserà molte persone. Infatti la maggioranza sono italiani e provenienti da Ventimiglia. In seguito all'istituzione della zona rossa su tutto il territorio italiano, il governo monegasco ha preso ulteriori contatti con le autorità italiane e francesi, per assicurarsi che i lavoratori italiani non abbiano problemi a raggiungere il proprio posto di lavoro a Monaco.



La situazione viene costantemente monitorata dal Principato che sta mantenendo attivi i canali di comunicazione con le istituzioni dei due Paesi vicini. I confini, rimangono aperti anche in considerazione del fatto che l'area di Ventimiglia non è mai stata ad alto rischio in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus.