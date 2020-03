Emergenza Coronavirus: Delucchi (SULPL/Diccap) "Esortiamo i comuni a mettere a disposizione della Polizia Locale i presidi sanitari"

Il sindacato autonomo della Polizia Locale SULPL/Diccap della provincia di Imperia, desidera esprimere la propria vicinanza a tutti gli Operatori della Polizia Locale che quotidianamente si stanno prodigando per garantire sicurezza alla cittadinanza alla luce dell'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del Coronavirus.



“Un grazie di cuore a tutti gli uomini e donne della Polizia Locale impegnati in questi delicati momenti al costante monitoraggio del territorio al fine di prevenire (e, si spera, non reprimere) comportamenti contrari alle rigide disposizioni ministeriali poste in essere nelle ultime ore e volte ad assicurare la pubblica incolumità di tutti. - spiega Fabio Delucchi segreteria provinciale di Imperia SULPL/DICCAP - Per poter svolgere senza ulteriori rischi tali gravosi compiti gli appartenenti alla Polizia Locale, che ogni giorno per ottemperare ai compiti d'istituto entrano in contatto con una moltitudine di soggetti sui quali vigilare e coi quali rapportarsi ed interagire, devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari quali ad esempio guanti,occhiali, tute protettive monouso ed idonee mascherine”.



“Si esortano pertanto le Amministrazioni di mettere a disposizione nella maniera più celere possibile il personale dei vari Comandi di tutto quanto necessario e previsto dalla vigente normativa. - aggiunge - Molti Agenti infatti stanno espletando servizio senza alcun dispositivo di protezione poiché non ancora fornito o perché le mascherine a loro assegnate risultano scadute e quindi prive della loro azione di efficacia esponendo quindi gli utilizzatori alle potenziali e gravi conseguenze del caso se a contatto con soggetti positivi al virus. Naturalmente il nostro pensiero va a anche a tutti i colleghi i colleghi delle Forze di Polizia dello Stato, alla protezione civile ed al personale sanitario cui va tributato un plauso particolare per l'impegno profuso e gli innumerevoli sacrifici compiuti per assicurare un servizio quanto più efficiente possibile alla popolazione in questi frenetici momenti”.



“Rivolgiamo, infine, un appello alla cittadinanza: per rendere efficaci gli effetti del Decreto Ministeriale c'e' bisogno della massima e scrupolosa collaborazione di tutti nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite. Nessuno si deve far prendere dal panico o farsi pervadere dalla paura e da preoccupazioni eccessive , ma è giusto prendere coscienza delle grandi difficoltà che sta attraversando la nostra Italia ma, parafrasando il motto del nostro sindacato, 'Uniti si vince!' e ci auguriamo davvero, che grazie all'impegno di ognuno, ciò avvenga quanto prima” - conclude Fabio Delucchi.