Emergenza Coronavirus: anche Amaie chiude gli uffici al pubblico, limitazioni anche all'attività dei settori tecnici

Alla luce del Decreto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con nuove misure per il contenimento del virus Covid-19, Amaie ha adottato le seguenti misure, in vigore da domani a sino al 3 aprile, fatte salve eventuali proroghe:

1. Chiusura degli sportelli fisici presso la sede Amaie in via Aerea 96 (oltre a quelli di Iren Mercato nello stesso plesso)

2. Mantenimento possibilità per la clientela di contattare l’azienda tramite telefono, mail, PEC o fax

3. Limitazione dell’attività dei settori tecnici: sospensione interventi programmati sulle reti, mantenimento servizio guasti e perdite sia acquedotto che impianto elettrico, mantenimento servizio illuminazione pubblica, limitazione interventi sulle utenze (a esclusione di potenziamenti, riduzioni, spostamenti contatti e condutture)