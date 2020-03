Giornata della Donazione: domenica a Sanremo raccolte 11 sacche di sangue con AVIS Imperia

11 sacche di sangue e 4 nuovi donatori, questo il risultato conseguito da Avis Imperia, a Sanremo, l'8 marzo, 'Giornata della Donazione'.



In qualità di vicepresidente della neonata associazione, Massimiliano Speranza ha detto: “Ringrazio i nostri preziosi donatori di vita, i nuovi e i nostri donatori che con costanza continuano a donare. Ringrazio Giovanni Montano neo segretario della nostra associazione, tutti i volontari di Avis Imperia. La provinciale Savona nella persona di Valerio, il medico, l'infermiera e l’autoemoteca della provinciale Torino”.

“Un ringraziamento particolare al Comune di Sanremo per gli spazi concessi e la disponibilità dimostrata. - prosegue Speranza - Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno concesso gli spazi per la promozione con locandine e volantini. Un grazie di cuore a tutti. Ricordo inoltre che potete anche donare per Avis Imperia sangue, plasma e piastrine presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Imperia dicendo esplicitamente che volete donare per Avis Imperia e se siete nuovi aspiranti donatori chiamatemi che vi accoglierò al Centro Trasfusionale. Donare sangue fa bene due volte a chi lo dona e a chi lo riceve”.