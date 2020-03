Imperia: emergenza coronavirus, ecco le nuove misure adottate sul territorio comunale sino al 3 aprile

Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha convocato d'urgenza una Giunta straordinaria, allargata ai Dirigenti.

"Di seguito le nuove misure adottate sul territorio comunale sino al 3 aprile 2020:

è stabilita la chiusura di tutti gli impianti sportivi;

tutti gli uffici comunali sono chiusi al pubblico. Per motivati casi di urgenza, è possibile contattare il centralino (0183 7011) per prenotare un appuntamento con il Servizio interessato;

sono sospese tutte le procedure concorsuali;

è sospesa l'attività dei mercati rionali all'aperto. Restano aperti al pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione, i due mercati coperti.

Si conferma il rinvio di tutti gli eventi e le manifestazioni in calendario sino al 3 aprile, così come la chiusura dei centri Carpe Diem e Puerto, della Biblioteca Civica e dei musei cittadini.

Il Comune si sta attivando per favorire, laddove possibile, il telelavoro e la fruizione di ferie da parte dei propri dipendenti entro e non oltre il 30 aprile 2020.

Viene dato mandato agli agenti di Polizia Municipale di verificare il rispetto delle misure igienico-sanitarie di prevenzione stabilite dal Decreto presso gli esercizi commerciali.

Si ricorda che il Decreto dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È altresì vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Questa mattina il Sindaco, insieme agli assessori Simone Vassallo e Gianmarco Oneglio, ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche, i quali faranno pervenire le proprie proposte di sostegno alle attività commerciali che saranno discusse nel corso della Giunta già convocata per il prossimo giovedì.

Nel corso della riunione è emersa la volontà da parte dell'Amministrazione di impegnare tutte le risorse non utilizzate per gli eventi annullati al fine di allungare la stagione estiva".