Imperia: emergenza Coronavirus, Amat chiude al pubblico l'ufficio clienti fino al 3 aprile

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid‐19, e i provvedimenti adottati dal Comune di Imperia, Amat spa comunica quanto segue:

‐ Chiusura al pubblico fino al 3 aprile 2020 (compreso) dell’ufficio clienti di Imperia Via San Pio da Pietrelcina 40.

‐ Interdizione comunque di tutti gli uffici aziendali ai non addetti ai lavori.

‐ Sono attivi per comunicazioni i seguenti numeri di telefono e i relativi indirizzi di posta elettronica dell’ufficio clienti: 0183/713403 0183/713404 0183/713406, numero di WhatsApp 0183/713409, clienti@amat‐imperia.it, PEC amatspa.pec@postecert.it

Per motivati casi di urgenza, è possibile contattare l’ufficio clienti ai numeri sopra indicati per prenotare un appuntamento, da tenersi secondo le modalità interrelazionali previste dalle norme recentemente emanate.