Gli 8 luoghi di nozze più singolari che abbiate mai sentito

Luoghi inaspettati e sbalorditivi che lasceranno gli invitati - ma anche gli sposi stessi - a bocca aperta. Questi 8 luoghi unici che vedremo in questo articolo sono garantiti per rendere un matrimonio indimenticabile.

1) In un museo

Mentre i musei d'arte sono una scelta classica, ci sono molte altre opzioni che possono essere prese in considerazione per un matrimonio: musei di storia naturale, musei civici, musei della tecnologia e persino musei dedicati ai bambini. La tematica deve riguardare - chiaramente - gli interessi e gli hobby della coppia. In un museo si avrà uno sfondo unico, come ad esempio un aereo storico o uno scheletro reale di un dinosauro, che faranno da sfondo per il book fotografico. E' possibile inoltre approfittare dell'intrattenimento per gli ospiti e chiedere se il personale del museo può fornire visite guidate ad hoc o aprire alcuni reparti che solitamente sono ad accesso limitato.

2) In un edificio convertito

Anche vecchi o edifici inutilizzati stanno venendo convertiti per svolgere matrimoni, come ex magazzini, monasteri, fabbriche e persino hangar per aerei, che possono essere affittati apposta per queste feste. Questi spazi non convenzionali sono come tele bianche che possono essere trasformate per adattarsi a quasi ogni tema ed effetto estetico. E poiché alcuni edifici convertiti sono ora gestiti da società di eventi, molti servizi - come il catering - sono pronti per l'uso.

3) In un parco

I parchi pubblici offrono alcuni degli sfondi più belli per le partecipazioni ad un matrimonio. Sono il luogo perfetto per un matrimonio intimo e informale, ma si può anche ambire a qualcosa di più grande... come? Scegliendo di svolgere un matrimonio in un parco nazionale. Sicuramente sarà richiesto un permesso speciale da richiedere in anticipo per svolgere un evento del genere e ci potranno essere anche delle restrizioni da rispettare, dato il luogo, ma l'evento sarà sicuramente un successo.

4) In un giardino botanico

Se hai sempre immaginato di sposarti circondato da fiori, un'idea potrebbe essere quella di avere il matrimonio in un giardino botanico o in un centro di orticoltura. Oltre a fioriture spettacolari, ovviamente, molti giardini hanno belle fontane, sentieri alberati, aiuole perfettamente curate e una serra eterea dove è possibile svolgere sia la cerimonia che il ricevimento. E con alti soffitti in vetro e la presenza di verde naturale, non si avrà bisogno di spendere molto in decorazioni.

5) In una biblioteca storica

Le biblioteche storiche possono essere uno sfondo perfetto per una serata sofisticata, in quanto gli spazi presentano bellissimi dettagli architettonici. Se gli sposi amano la letteratura, questi si innamoreranno sicuramente dell'idea di organizzare un matrimonio tra alcuni dei migliori racconti classici del mondo. E perchè non prendere ispirazione dai propri romanzi preferiti per pianificare la tematica della festa?

6) Su una barca

Alla coppia piace il mare? Perché quindi non organizzare il matrimonio su una barca a vela, su uno yacht o su una barca fluviale? Gli ospiti lo adoreranno e il fotografo sarà grato per gli innumerevoli sfondi mutevoli nel corso della giornata. Sposarsi su una barca non significa però necessariamente andare in alto mare. Per chi dovesse aver paura dell'acqua alta, ad esempio, alcune navi storiche o navi militari sono permanentemente attraccate ma sono aperte all'organizzazione di matrimoni.

7) In un parco divertimenti

Molti parchi divertimenti, in primis Disneyland, offrono diversi pacchetti di nozze per rendere questa giornata la più speciale possibile con meno stress possibile per quanto riguarda l'organizzazione. I parchi di divertimento sono anche un'opzione divertente per un lungo weekend di nozze, in cui gli ospiti possono usufruire dei servizi del parco. Per gli eterni bambini, un'idea vincente.

8) Zoo

Per gli amanti degli animali, molti zoo offrono determinati spazi per l'organizzazione di eventi speciali, fra cui anche matrimoni. In questa occasione è possibile ricreare le vibrazioni integrate del luogo, scegliendo un tema incentrato sugli animali per il matrimonio - ad esempio: arredamento, decorazioni e, perchè no, anche abbigliamento, per chi vuole essere particolarmente originale.

Per il vostro matrimonio le idee originali quindi non mancano. Di luoghi come questi ce ne sono diversi disponibili in tutto il territorio - e anche all'estero. Non rimane quindi che scegliere quello perfetto in base agli hobby e agli interessi della coppia ed iniziare l'organizzazione dell'evento al più presto.