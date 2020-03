Cervo: scomparsa di Carlo Farnè, il ricordo del segretario provinciale del Pd Pietro Mannoni

Il segretario provinciale del Partito Democratico Pietro Mannoni scrive in ricordo di Carlo Farnè, ex presidente della Protezione Civile di Cervo, comune di cui è stato vice sindaco. Farnè è morto ieri dopo una lunga malattia.



"Ieri ci ha lasciati Carlo Farnè, storico esponente della sinistra di Cervo. La sua scomparsa ha lasciato un grande senso di vuoto e sgomento, in tutti noi.

Carlo ha ricoperto, per molti anni, la carica di segretario della sezione del P.C.I. di Cervo. Negli ultimi anni è stato un autorevole ed ascoltato esponente del Partito Democratico, militando nel circolo cervese G.B. Cotta.

E' stato vicesindaco, nell'amministrazione guidata da Vittorio Desiglioli, dove si é sempre distinto per un'attenzione particolare verso l'ambiente e la sicurezza del territorio.



Carlo lo si ricorda per il suo modo di essere combattivo e schietto, che lo ha sempre portato ad affrontare ogni situazione in modo giusto ed equilibrato.

In questi giorni di emergenza sarebbe stato di grande aiuto per la Protezione Civile di Cervo, ma i suoi insegnamenti restano comunque saldi, a supporto dell'attività quotidiana di tutti i volontari.



Il Pd provinciale e il circolo di Cervo rivolgono sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, in particolare alla moglie Evelina e al figlio Alessio.

Il superamento dell'attuale momento emergenziale ci permetterà di ricordare Carlo, per la sua militanza politica e civile e per il continuo contributo di idee e di azione".