Vallecrosia: RSA Casa Rachele attiva servizio videochiamata durante l’emergenza Covid-19

Per gli Ospiti e il personale di Casa Rachele, anche durante l’emergenza che tutta Italia sta vivendo, niente è cambiato.



"Le esigenze di una struttura socio sanitaria - spiegano dalla struttura - non vengono meno neanche durante un periodo così delicato, se non con qualche accortezza e invito da parte della direzione di adottare comportamenti per una vita sana e corretta, rispettando le disposizioni che le autorità consigliano al fine di contenere e rallentare la diffusione del contagio.

Tutti gli operatori hanno confermato che sono fortemente impegnati nel tutelare la propria salute, quella dei propri familiari, amici, conoscenti e in particolare la salute di tutti gli Ospiti di Casa Rachele.

La direzione è giornalmente in contatto con tutti loro, anche quelli di riposo, per monitorare eventuali problematiche.

La lontananza dai propri cari si sente soprattutto nelle visite quotidiane dei famigliari che già dal 6 marzo sono state sospese del tutto, ma la tecnologia ci permette di alleviare la distanza tra Ospiti e loro cari. A partire da lunedì 9 marzo Casa Rachele ha messo a disposizione un servizio di videochiamata tramite whattsapp a tutti i parenti che ne facciano richiesta prenotandosi al n° 3356375331.

Il servizio è disponibile dalle 15 alle 17 tutti i giorni, previa comunicazione e prenotazione sempre via whatsapp allo stesso numero.

Il servizio, comunicato tramite un post sulla pagina facebook 'Casa Rachele Zitomirski' ha avuto subito grande successo e già il primo giorno si sono effettuate 5 videochiamate con tanta emozione da parte di tutti, operatori, Ospiti e parente coinvolto.

I benefici di una videochiamata, rispetto alla sola telefonata, sono imparagonabili e per questo l’emozione è stata tanta; un piccolo gesto per restare uniti e vicini, in questo momento di grandi limitazioni, anche della sfera privata".