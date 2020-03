Sanremo: spunta un vecchio pozzetto in mattoni dal cantiere di via Matteotti, proprio di fronte all’Ariston (Foto)

Ormai è un grande classico e anche il nuovo cantiere di fronte all’Ariston non fa eccezione. All’interno del cantiere per il restyling di via Matteotti sono di nuovo venuti alla luce alcuni muri storici sotto la pavimentazione. Si tratta, in particolare, di un vecchio pozzetto in mattoni.

La scoperta è stata subito segnalata al personale dell’assistenza archeologica presente sempre in zona per i controlli ed è arrivato subito l’ok alla prosecuzione del cantiere. Nessun problema, quindi, e nessun rallentamento, come invece era successo anni fa quando il cantiere era nella zona a Ponente di via Matteotti.