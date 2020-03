Speciale Coronavirus: questa sera se ne parla a “2 ciapetti con Federico”

Questa sera alle ore 20.45 puntata speciale di “2 ciapetti con Federico” dedicata alla situazione Coronavirus in provincia di Imperia. Come cambieranno le abitudini di tutti noi in questo momento di crisi? La puntata di questa sera, rigorosamente in diretta, verrà condotta da Federico Marchi tramite webcam e non, come consueto, in studio, in rispetto dell'attuale normativa.

Durante al trasmissione si tratterà inoltre della gestione nazionale dell'allarme, delle fughe dalla Lombardia e dalla zona rossa. Invitiamo tutti i nostri lettori a inviare le proprie domande sia prima che durante la diretta, per partecipare attivamente con le proprie opinioni.

Ospiti della trasmissione condotta da Federico Marchi saranno, tra gli altri, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e il sindaco di Taggia Mario Conio. Interverrà inoltre il giornalista Fabio Gafforini, collaboratore del Giornale di Brescia e di Teletutto, che racconterà come in quella parte di Lombardia siano state affrontate, a livello sociale ed economico, le misure che da oggi sono in vigore anche in provincia di Imperia.

L'appuntamento è per questa sera, martedì 10 marzo ore 20.45 in diretta su www.sanremonews.it e su www.imperianews.it e sulle rispettive pagine Facebook Sanremonews.it e Imperianews.

