Ventimiglia: da oggi 'Tavolo permanente' dei Sindaci del comprensorio intemelio "Far fronte comune per l'emergenza in atto"

Si è svolta oggi pomeriggio la prima riunione del ‘Tavolo permanente’ dei 18 comuni del comprensorio intemelio, che si rivedranno ogni lunedì pomeriggio per fare il punto della situazione e per parlare delle grosse difficoltà che si vivono ovunque in questo difficile periodo legato all’emergenza Coronavirus.

Un momento di condivisione importantissimo per i Sindaci dell’intero comprensorio, per parlare dell’emergenza che coinvolge tutto il paese e non solo e che deve forzatamente vedere un fronte comune tra gli enti locali, per tentare di uscire da una crisi ora sanitaria, ma che è già e sarà ancora di più economica, nei prossimi tempi.

Padrone di casa il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che ha evidenziato l’importanza dell’incontro: “Siamo molto preoccupati – ha detto - ma cercheremo di fare il massimo per garantire il nostro impegno a favore dei cittadini. Siamo tutti uniti e cerchiamo di remare tutti insieme, nonostante disponiamo solo di armi spuntate, in questo difficilissimo periodo”.

Il primo cittadino di Camporosso, Davide Gibelli: “Abbiamo deciso di vederci tutti insieme per sottolineare questa coesione tra tutti i Sindaci per cercare un confronto per capire i problemi emergenti e trovare le soluzioni per la popolazione del nostro territorio. Tra gli argomenti emersi oggi c’è quello sanitario, per il quale ci atteniamo alle disposizioni regionali ma è emerso in maniera ormai totale il riflesso di natura economica. C’è un’incidenza sul comparto produttivo e le possibili ricadute sul piano sociale”.

Roberta Guglielmi, Sindaco di Vallebona, ha detto: “E’ stata una riunione propedeutica per trovare delle linee comuni che possano essere recepite al meglio su tutto il territorio. Siamo in uno stato di emergenza e dobbiamo attenerci, come dice il decreto, alle disposizioni del Governo in ogni singolo paese ma in modo uniforme nel comprensorio intemelio”.

Roberto Trutalli (Pigna) ha sottolineato il problema del rientro dalgi ospedali degli anziani: “Vorremmo avere un confronto continuo e costante con l’Asl per capire la prevenzione e l’approccio con il problema. Qui serve capire quando escono dalle strutture ospedaliere come intervenire nel momento rientrano nelle strutture per gli anziani come dalle nostre parti”.

Isio Cassini (Soldano): “Dobbiamo fare sinergia tra di noi, con Asl e Protezione Civile perché se andiamo per conto nostro andiamo in difficoltà nei confronti dei cittadini ma anche per contrastare l’emergenza sanitaria ed economica”.

Fulvio Gazzola (Dolceacqua): “Dobbiamo cercare di responsabilizzare i cittadini, ma soprattutto i più giovani, nel rispetto delle disposizioni per prevenire e poi curare”.

Adriano Biancheri (Olivetta San Michele): “E’ importantissimo fare questo tipo di incontri anche per i piccoli comuni, in modo che quelli più grandi possono darci un aiuto sulla conoscenza delle problematiche. Senza dimenticarci l’importanza di uniformare le scelte tra noi del comprensorio”.

All’incontro era presente la Protezione Civile di Ventimiglia e, la prossima settimana verranno invitate tutte le 6 sezioni della stessa, presenti sul territorio.