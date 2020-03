Ventimiglia: Amministrazione al lavoro per l'emergenza Coronavirus, il Sindaco "Il mercato rimane aperto"

Come preannunciato, questa mattina in Comune di Ventimiglia il sindaco Gaetano Scullino, dopo una domenica di lavoro con alcuni suoi assessori e il suo Staff, ha convocato ufficialmente la giunta, la maggioranza e poco dopo la minoranza, per vagliare cosa mettere in campo per tutelare la cittadinanza, evitare che il virus possa diffondersi e per aiutare il settore produttivo.

Il 'Tavolo tecnico' si è tenuto regolarmente alla presenza anche di tutti i dirigenti e coordinatori degli uffici. E' stata data lettura di un documento di sintesi dei vari provvedimenti da assumersi e delle limitazioni necessarie per contenere il contagio. Ogni intervento, è stato precisato, deve essere visto come un cambiamento del modo di vedere e di pensare, che non deve essere rivolto a noi stessi ma con senso civico agli altri.