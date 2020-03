Vallecrosia: emergenza Coronavirus, ecco tutte le disposizioni decise da oggi dall'Amministrazione Comunale

Anche l’Amministrazione comunale di Vallecrosia, per il contenimento dell’emergenza Coronavirus, ha da oggi adottato le una serie di disposizioni urgenti per l’apertura al pubblico degli uffici comunali.

Resteranno aperti esclusivamente i servizi essenziali: ufficio Anagrafe Stato Civile ed Elettorale, sportello Servizi Sociali e sportello di Polizia Locale (secondo gli orari già stabiliti). Saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, salvo orari già stabiliti e l’accesso dovrà avvenire a non più di una persona alla volta nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per la protocollazione delle pratiche utilizzare i canali informatici dedicati come riportato sulla home page del sito del comune www.comune.vallecrosia.im.it. Tutti gli altri uffici possono essere contattati telefonicamente o via mail utilizzando i seguenti indirizzi: protocollo@comune.vallecrosia.im.it e comune.vallecrosia@legalmail.it.

Esclusivamente in caso di problematiche di rilevante importanza si invita a contattare telefonicamente l’Ufficio competente per un eventuale appuntamento. Sulla base delle disposizioni del vigente Docm e come da indicazioni dettate dal Ministero dell’Interno, ogni segnalazione o denuncia circa le problematiche derivanti dall’emergenza di cui trattasi, dovrà essere effettuata agli organi di polizia e controllo. In caso di necessità di ulteriori precisazioni si prega di contattare l’Ufficio Polizia Locale e Protezione Civile 0184 295415.

“Ricordiamo a tutti – ha detto in merito il Sindaco Armando Biasi - la scrupolosa osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni del Dpcm e di prestare la massima collaborazione affinchè vengano osservate le indicazioni dettate dalle disposizioni. Ogni singola azione di responsabilità e buon senso può salvare una vita umana. Restiamo uniti”.