Sanremo: stop per l'Hotel Miramare The Palace, "Il lavoro è secondario rispetto all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo"

L’Hotel Miramare the Palace ed il Mimosa Restaurant di Sanremo sospendono le proprie attività. La decisione è stata presa dal direttore della struttura Alessandro Materazzi, in ottemperanza alla misure die prevenzione contro la diffusione del Covid-19 (Coronavirus).



“L’impegno e la dedizione lavorativa di tutti noi - così precisa il Direttore della struttura Alessandro Materazzi - in questo momento sono secondari rispetto l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Riteniamo pertanto sensato fermarci in attesa di sviluppi.”