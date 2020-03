Sanremo: emergenza Coronavirus, da Amaie "Limitare l'accesso agli sportelli commerciali aziendali"

Per evitare possibili contagi legati al Covid-19, l’Amaie di Sanremo raccomanda ai propri clienti ed a quelli di Iren Mercato di limitare l'acceso agli sportelli commerciali dell’azienda, ai casi strettamente indispensabili e non differibili, preferendo altri modi di comunicazione quali: il numero verde (800331331), il fax (0184-510847) e la mail info@amaie.it.

Intanto, per un problema interno, Iren Mercato SpA ha emesso le bollette dei propri clienti Sanremoluce (ex Amaie) con domiciliazione bancaria, con il bollettino di conto corrente postale per il pagamento.

Iren provvederà a comunicare direttamente ai clienti con domiciliazione bancaria che le bollette saranno comunque addebitate sui loro conti correnti. Pertanto questi clienti non devono pagare la bolletta con il bollettino ad essa allegato né rivolgersi agli sportelli o al numero verde.