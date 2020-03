Sanremo: emergenza Coronavirus, chiuso per due giorni l'ufficio al Palafiori di Amaie Energia e sospese le rimozioni per lavaggio strade fino al 3 aprile

Rimarrà chiuso per alcuni giorni l'ufficio di Amaie Energia al Palafiori di Sanremo. "Rimarrà attivo il numero 800 310 042, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 per rispondere alle segnalazioni e richieste delle utenze. E’ altresì attiva la mail portaaporta@amaie-energia.it che può essere utilizzata per le medesime segnalazioni e/o richieste" - ricordano dal Comune.



"il Corpo di Polizia Municipale informa che, sino al 3 aprile, saranno sospese le rimozioni relative al lavaggio strada sul territorio comunale" - aggiungono da Palazzo Bellevue.