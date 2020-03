L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri provinciale ricorda le misure per contenere l'emergenza Coronavirus

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Imperia in merito alla situazione Coronavirus, richiamando l’ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri (8 marzo), oltre che le varie Ordinanze della Regione Liguria, che impongono maggiori sacrifici alla popolazione, sia in termini economici che di relazioni sociali, ribadisce a tutta la popolazione l’indispensabile necessità di adeguarsi alle suddette misure con senso di responsabilità e di rispetto al fine di evitare danni gravissimi alla salute di tutti.



"Purtroppo, il contagio sta avanzando ovunque in modo esponenziale, e ad oggi vigono ancora perplessità e superficialità da parte di alcune fasce della popolazione.



L’Ordine invita pertanto:

- a limitare ulteriormente le occasioni di incontro e di aggregazione, bar, ristoranti, palestre, musei, ma anche riunioni di club, sportive, etc, onde cercare di limitare la diffusione del contagio



- gli anziani a rimanere il più possibile a casa;



- ad osservare le norme di igiene, ormai ben note a tutti;



- a limitare allo stretto indispensabile gli accessi presso ambulatori medici, ovvero in caso di sola richiesta di medicine richiederle al proprio medico di fiducia telefonicamente e quindi provvedere al ritiro senza sostare oltre il necessario nelle sale di attesa;



- a non recarsi in Pronto Soccorso per sintomatologia febbrile ma telefonare al 112 o al proprio Medico di famiglia;



- a non recarsi in Ospedale se non strettamente necessario;



- a non recarsi in Ospedale neanche per visite a parenti e amici se non strettamente necessario;



- a non recarsi presso strutture protette (RSA, etc.) per visite a parenti e amici se non strettamente necessario".



L’Ordine, apprezza l’operato dell’Assessorato alla Salute della Regione Liguria e degli Enti pubblici (comuni , protezione civile) per il costante monitoraggio della situazione e per i relativi provvedimenti in favore della popolazione. "Ringraziamo tutte le Colleghe e i Colleghi che agiscono in prima linea nei Pronto Soccorso, nei Reparti Ospedalieri, negli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, negli Ambulatori sul Territorio e in Continuità Assistenziale" - sottolineano.



L'ordine ne sottolinea l’impegno totale e costante profuso, da considerare ancora più meritevole di attenzione e plauso da parte di tutta la cittadinanza in queste settimane di emergenza sanitaria. "Non si può non accomunare nell’espressione di gratitudine tutti gli Operatori Sanitari (Infermieri, Tecnici, Operatori Socio-Sanitari, etc.) che affiancano e collaborano instancabilmente con i Medici anche in questo difficilissimo momento. Contestualmente chiede alle Istituzioni Politiche e Sanitarie il massimo supporto e misure di aiuto concreto per gli Operatori impegnati sul campo" - chiosa dall'Ordine.