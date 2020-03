Emergenza Sanità, CISL a Istituzioni: “Servono immediati provvedimenti a tutela di lavoratori e cittadini!”

Le federazioni del Pubblico Impiego (FP) e dei Medici della Cisl, unitamente alla Cisl Liguria, hanno richiesto al Presidente della Regione Liguria Toti, all’assessore Viale, al Commissario straordinario di Alisa Locatelli e ai commissari e direttori generali di Asl e aziende ospedaliere liguri l’adozione dei seguenti provvedimenti urgenti:

"Il primo: dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine FP2-3, camici/tute protezione, occhiali protettivi) per tutto il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza, nei reparti di degenza, negli ambulatori sia ospedalieri sia territoriali (compresi quelli dei medici di medicina generale e della continuità territoriali) nel rispetto delle prescrizioni di Legge in tema di sicurezza sul lavoro.

Secondo: un piano di assunzioni straordinario in tutto il comparto sanitario, dai medici agli infermieri, agli OSS, ai tecnici di laboratorio e per tutte le professioni che gravitano intorno al mondo sanitario.

Terzo: sospensione dei ricoveri programmati (ad eccezione di quelli per patologie oncologiche) e sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti, in modo da garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto e di personale in previsione del rapido incremento dei ricoveri che l’attuale situazione lascia prevedere.

Quarto: accelerazione dei tempi di risposta sull’esito dei tamponi per il personale sanitario, costretto ad attendere anche per giorni i risultati sul loro stato di salute e che, nel frattempo, deve continuare a prestare il proprio servizio di tutela della salute pubblica, spesso a contatto con l'utenza.

Luca Maestripieri, Gabriele Bertocchi, Elisabetta Tassara

Segretari generali Cisl Liguria, Fp Cisl Liguria, Cisl Medici Liguria".