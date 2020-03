Emergenza Coronavirus: la LILT sospende le visite presso la sede di Sanremo ed a Bordighera fino al 3 aprile

La Sezione provinciale LILT, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sospende ogni visita prevista (programmata nelle sedi di sua competenza in Corso Mombello 49 a Sanremo e presso Servizi Medici Hesperia in via Romana 40 per quanto concerne la Delegazione LILT di Bordighera).



"La disposizione ha decorrenza da oggi (lunedì 9 marzo) fino a venerdì 3 aprile p.v. Questa decisione viene presa in considerazione della necessaria prudenza, sia nei confronti dell’utenza che dei Volontari, relativamente alle attività che comportano un più consistente afflusso di persone presso i locali della sede. - spiegano dalla LILT - La LILT resta operativa per quanto riguarda gli altri servizi, ottemperando ovviamente alle norme previste. Proseguono in particolare le attività di supporto ai malati oncologici con il trasporto pazienti".