Emergenza Coronavirus: dalla Valle Argentina l'esempio con le iniziative per aiutare gli anziani a casa

L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus e l'invito agli anziani a rimanere in casa, hanno messo in moto il cuore della Valle Argentina. Infatti, da qui arrivano due iniziative che dimostrano come nelle difficoltà si possa trovare il giusto modo per mostrare la parte migliore di noi.



Stiamo parlando di una bottega di Triora e di un'associazione di Taggia. La prima è l'Antica Podesteria, una piccola rivendita di alimentari e di prodotti di uso comune, recentemente riaperta grazie ad un giovane che ha scelto di mandare avanti l'importante attività utile ai numerosi abitanti di questo paesino.



Così, nelle ore immediatamente successive ai provvedimenti restrittivi varati dal Governo, a Triora, Mauro Arnaldi ha lanciato la sua proposta per il paese: spesa consegnata a domicilio gratuitamente per over 65 e per chi è malato. Un bel gesto soprattutto se si considera che in questo paesino ci sono tantissimi anziani.



Basta telefonare al numero del negoziante 327/1122546 e quel che serve arriva a casa senza che la persona debba uscire. Tutto senza alcun tipo di sovrapprezzo. “Qua a Triora le persone anziane sono numerose - ci racconta Arnaldi -. Con tutte queste restrizioni sappiamo che in molti si sono preoccupati. Ci sono anziani che avevano bisogno di stare in casa perchè magari in autoisolamento per malattie pregresse. Allora ho pensato a come aiutarli. Quindi ho deciso di avviare questo servizio di spesa a domicilio, occupandone personalmente fuori dall'orario di lavoro spesa. Le persone mi possono chiamare oppure possono farmi avere la lista di cosa gli serve, io la preparo e la porto a casa loro in paese. E' un modo come un altro per dare una mano. Per il momento non ho ancora avuto richieste di consegna ma mi sembra di capire che in paese siano rimasti entusiasti".

In modo analogo ma a diversi chilometri più a valle, ad Arma di Taggia il 'Comitato Natale a Villa Boselli' ha scelto di fare qualcosa per gli anziani della zona. Ieri il presidente, Riccardo Actis, ha lanciato l'idea ed il gruppo composto da 15 famiglie (35 adulti) ha subito risposto positivamente e con entusiasmo. Chi avesse bisogno, anziani e non, possono mettersi in contatto o via Facebook oppure telefonando al numero 3713393476.



“Le disposizioni inerenti l’emergenza CoronaVirus ci esortano ad evitare il più possibile le occasioni di rischio della propagazione del contagio. Noi, fortunatamente, siamo in tanti e siamo distribuiti nelle più disparate competenze, ed abbiamo in corpo tutta l’energia che avevamo riservato al Carnevale. Abbiamo subito preso contatti con gli enti preposti sul territorio come il Comune, la Croce Verde di Arma Taggia e la Protezione Civile, mettendoci a disposizione anche con loro. C'è stato tanto riscontro positivo, soprattutto sui social network. Per il momento non abbiamo ancora ricevuto richieste ma siamo pronti ad attivarci subito per dare una mano”.



Non si tratta delle sole iniziative che hanno interessato la valle Argentina. E' giusto sottolineare come in queste ore si stiano moltiplicando proposte simili da parte dei privati con il coinvolgimento delle singole amministrazioni comunali.



Sono tante le persone che sui social network o semplicemente tramite il passaparola, hanno dato la propria disponibilità per aiutare gli anziani con le attività quotidiane ed evitando che uscendo di casa rischino di ammalarsi. Un bell'esempio di come nelle cittadine così come nei piccoli borghi si affrontino le difficoltà, in un clima famigliare.