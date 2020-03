Emergenza Coronavirus: ad Imperia sanificati i locali della sede centrale dell'ISAH

Nella giornata di oggi l’ISAH di Imperia ha provveduto a sanificare la sede centrale di Piazzetta de Negri con l’intervento della ditta Ecoserviceline SRL con un prodotto che si chiama VIRKON. I primi giorni della prossima settimana verranno sanificati la Villa ISAH su capo Berta, la casa ISAH in via schiva presso la Camera di Commercio e la casa di riposo di Dolcedo San Giuseppe.



"Come sempre cerchiamo di mettere in primo piano la sicurezza per i ragazzi e gli anziani della casa di riposo di Dolcedo. Ovviamente l’ISAH cerca di prendere tutte le precauzioni possibili per non mettere a rischio la salute dei nostri ospiti" - spiegano dall'ISAH.