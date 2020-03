Bordighera si attiva per l'emergenza Coronavirus: Comune chiuso al pubblico e controlli nelle case dei turisti

“Anche il Comune di Bordighera lavora per lottare contro il Coronavirus”. E’ questo il messaggio che arriva dal Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, al termine di una riunione con i Capigruppo consiliari per gestire l’emergenza che sta coinvolgendo tutti il paese.

“Abbiamo subito riunito tutti – ha detto il primo cittadino – ed abbiamo trovato immediatamente un accordo tra tutte le forze politiche, che si sono unite per fronteggiare un’emergenza che non ha precedenti sul territorio italiano. Abbiamo fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria di questi giorni ed illustrato le azioni che verranno poste in essere dal Comando di Polizia Municipale, in ottemperanza all’ordinanza promulgata ieri dal Presidente della Regione, Giovanni Toti”.

Già nella giornata di ieri il Sindaco aveva riunito i suoi collaboratori per valutare le azioni indispensabili per contenere i molti turisti arrivati dal Nord Italia, in particolare per sensibilizzarli sulle direttive del Ministero della Salute. “Di fatto – ha detto Ingenito questa mattina - con l’ordinanza regionale viene imposta una ‘quarantena’ nei loro alloggi e, dalle 14 inizieranno i controlli della Polizia Municipale a ‘campione’. Gli agenti saranno ovviamente dotati dei presidi sanitari necessari (mascherine, guanti ed occhiali)”.

C’è la necessità di sensibilizzare la popolazione, affinchè sia attenta a seguire le indicazioni date dalla Regione e dal Ministero: “Le distanze di sicurezza devono essere rispettate – prosegue Ingenito anche a nome di tutta la maggioranza e l’opposizione - e le emergenze vanno comunicate al 112 perché il Pronto Soccorso è destinato alle altre urgenze e patologie ed evitare il contagio per chiusura. Dobbiamo essere uniti per inviare un messaggio che deve raggiungere tutti, anche i più giovani, affinchè non si assembrino in locali o bar. Anche loro devono essere attenti e li invito ad attenersi alle disposizioni per evitare il diffondersi del virus tra i loro parenti più anziani”.

Un’auto della Municipale girerà per la città da oggi, per raccomandare la popolazione in modo da attenersi alle prescrizioni. Il personale del Comune sarà dotato a brevissimo di tutti i presidi necessari, tra cui le mascherine mentre gli uffici saranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile. Verranno mantenuti i servizi come protocollo, Polizia Municipale ed Anagrafe, ma sarà possibile parlare con gli uffici telefonicamente.

Verrà istituito un numero per le persone ultra 65enni sole in modo da garantire aiuti per medicinali e generi di prima necessità. In questo caso Protezione Civile e Croce Rossa si sono dichiarati disponibili a gestire il servizio. E’ stato anche deciso che il Consiglio comunale del 20 marzo si terrà a porte chiuse e con il classico servizio di trasmissione in streaming.

“Ricordiamo – ha terminato Ingenito – il ‘Saint Charles di Bordighera è stato attrezzato per ospitare reparti di altri ospedali ma non gestirà l’emergenza Coronavirus. Rimarrà attivo il triage di primo soccorso con la tenda da poco allestita. Vale la raccomandazione di non recarsi al pronto soccorso per eventuali emergenze da Coronavirus ma di chiamare il 112 e medico di famiglia”.