Bordighera: rimandata l’annuale cena da Romolo Amarea per la raccolta fondi per Emergency

“Come ogni anno stavamo programmando con entusiasmo l’annuale cena da Romolo Amarea per la raccolta fondi per Emergency. Abbiamo deciso di rimandare, non solo per attenerci alle ordinanze governative, ma per promuovere un atteggiamento di responsabilità e serietà rispetto alla salute delle persone, caratteristico dell’opera svolta da Emergency in questi 26 anni di attività”. Ad informarne sono i Volontari di Emergency Ventimiglia.

“Con l’occasione ricordiamo che Gino Strada, fondatore di Emergency, e tutto il suo staff medico si è messo a disposizione del Governo Italiano per aiutare nella gestione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, forte dell’esperienza positiva nel contrasto all’epidemia di Ebola in Sierra Leone.

Ringraziamo Romolo Amarea per la disponibilità, il sostegno e la collaborazione”.