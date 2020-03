Sanremo: approvazione dell'odg per i lavoratori di Casa Serena, soddisfazione per 'Città bene comune'

A Sanremo, "Città bene Comune", interviene in merito approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno sui lavoratori di Casa Serena, dello scorso consiglio comunale (LINK)



"Prova soddisfazione nel vedere recepito, mediante ODG del 21 Febbraio 2020, l’approvazione con 24 voti a favore del medesimo, la presa di coscienza dell’amministrazione Matuziana, e il conseguente impegno , per la salvaguardia dei posti di lavoro, dei dodici dipendenti comunali impiegati nell’Istituto di Casa Serena. - spiegano da 'Città bene Comune' - La nostra soddisfazione è sita anche nell’aver sollevato il problema e cercato di sensibilizzare la cittadinanza, movimenti a noi ben distanti quali Fratelli d’Italia, a cui andrà il merito mediatico, al contrario, la nostra soddisfazione risiede nella sostanza dei fatti, letta come obiettivo sociale e politico".