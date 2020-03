Imperia: la solidarietà di Potere al Popolo a Rifondazione per aver rimandato l'inaugurazione della nuova sede

Potere al Popolo - Provincia di Imperia esprime totale solidarietà al Partito della Rifondazione Comunista per "la responsabilità dimostrata nella scelta di annullare l'evento del 5 marzo relativo all'inaugurazione della sede provinciale a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Legge del giorno precedente, scelta disattesa da altri Partiti politici come nella fattispecie quella relativa all'inaugurazione nello stesso giorno a Genova di una sede di Fratelli d'Italia". Così il Coordinamento Provinciale Potere al Popolo che spiega: "Riteniamo che in momenti come questi si debbano attuare tutte le misure necessarie per il contenimento del virus onde evitare il sovraffollamento delle strutture sanitarie, già messe a dura prova dalle politiche di privatizzazione ed esternalizzazione e dai tagli al Sistema Sanitario Nazionale negli ultimi trent'anni a seguito delle politiche neoliberiste dei Governi via via succedutosi.

In momenti come questi riteniamo che si debba ragionare senza farsi prendere dal panico e attuare tutte quelle attenzioni individuali e collettive per far fronte ad un'emergenza comune, comprese le limitazioni ( naturalmente temporanee) delle libertà individuali, libertà che noi conosciamo bene per averle conquistate e difese col sacrificio e con le lotte, nell'obiettivo di privilegiare il bene supremo della Collettività.

Superare questo momento significa ripensare alle politiche sciagurate messe in atto nei confronti del SSN, significa ripensare alle scellerate decisioni di avere in una provincia come la nostra un ospedale unico con il conseguente smantellamento dei presidi ospedalieri di Imperia,Sanremo e Bordighera.