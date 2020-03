In tempi di coronavirus, curare il proprio aspetto fa bene, basta concedersi un pò di tempo per se stessi in sicurezza, nel salone dei Parrucchieri Gori

Nel salone dei Parrucchieri Gori ad Arma di Taggia, si continua a lavorare rispettando le norme igienico sanitarie, attuando maggiore attenzione nei confronti della clientela. Bisogna prenotare in anticipo il vostro servizio e sarete accolti a turno. Gli addetti ai lavori useranno per ogni cliente guanti monouso, disinfettando ogni volta le poltrone e gli strumenti di lavoro.

Nel salone è inoltre presente un purificatore d'aria con filtri certificati Hepa, in modo tale da mantenere l'ambiente sempre purificato. Concedetevi un pò di tempo per voi stessi iniziando dalle piccole cose, dai piccoli piaceri... Un esempio? Una coccola tutta per voi e per i vostri capelli. Presso il salone dei Parrucchieri Gori potrete vivere un'esperienza unica che diventerà davvero speciale. Paolo, Marcella, Irene, Fiore, Fabiana e Marta vi aspettano!

Per prenotare il vostro appuntamento chiamate al 0184 448914.