Controlli sul territorio, informazione e smart working: iniziative del Comune di Sanremo per il contenimento del contagio (Foto)

In linea con i provvedimenti nazionali in materia di contenimento del virus Covid-19, in ottemperanza ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle ordinanze regionali, ecco le ultime iniziative del Comune di Sanremo.

Questa mattina, da parte della Polizia locale, sono iniziati i controlli sul territorio in relazione all’ordinanza regionale che obbliga i cittadini provenienti da zone rosse o arancioni ad auto segnalarsi alle autorità locali e a rimanere in isolamento domiciliare. I controlli sono partiti dai camper arrivati in città: 40 gli accertamenti effettuati. Di questi, solo 3 provenienti dalle zone oggetto dell’ordinanza regionale. A loro è stata intimata l’autodenuncia o il ritorno ai comuni di residenza. E’ il bilancio delle prime ore di controlli, scattati questa mattina, che proseguiranno serrati su tutto il territorio nei prossimi giorni.

Per intensificare i controlli anche sulle seconde case, questa mattina sono state inviate delle missive all’indirizzo di agenzie immobiliari e amministratori di condominio per sensibilizzare gli stessi alla segnalazione di persone provenienti dalle zone oggetto dell’ordinanza regionale.

La Polizia locale ha anche iniziato un monitoraggio delle attività commerciali per verificare il corretto adempimento delle direttive ministeriali che vietano gli assembramenti e fanno obbligo della distanza interpersonale di un metro. Si ricorda che l’inosservanza delle direttive impartite comporta la sospensione della licenza degli esercizi commerciali.

Al fine di potenziare la comunicazione e l’informazione sulle misure di prevenzione in atto, e raggiungere quante più persone possibili, Comune e Asl1 stanno lavorando congiuntamente per la realizzazione di opuscoli e manifesti informativi da distribuire nei locali commerciali contenenti i provvedimenti e le misure comportamentali da adottare per il contenimento del virus Covid-19

Da oggi entra in vigore il servizio istituito dal Comune di Sanremo, con la collaborazione degli Ordini dei Medici e dei Farmacisti e della Protezione civile, per l’assistenza agli anziani soli. Gli interessati potranno contattare il numero di telefono dedicato 0184 580522.

Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha nuovamente riunito la giunta e i dirigenti comunali per fare il punto della situazione e valutare ulteriori provvedimenti. Tra le iniziative odierne è emersa la volontà di accelerare sul fronte dello smart working per il Comune di Sanremo (che annovera quasi quattrocento dipendenti). Segretario generale e dirigenti sono al lavoro per vagliare le posizioni che potrebbero effettuare le proprie mansioni da casa attraverso un rete informatica condivisa e controllata.