Cervo: morte di Carlo Farné, il messaggio di cordoglio di Rifondazione Comunista

La segreteria provinciale e il circolo dianese del partito della Rifondazione Comunista si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Carlo Farne'.



"Contro una terribile malattia, Carlo ha lottato con la stessa forza e tenacia che ha sempre dimostrato in ogni sua battaglia a favore di una società più equa, più giusta e più solidale per non lasciare indietro nessuno. Di qui la sua militanza politica a Sinistra e il suo impegno in Protezione Civile. Ma lo ricordiamo anche per la sua convivialità, disponibilità e un pizzico di autoironia".