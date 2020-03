Sanremo: non solo auditorium, anche il parco Alfano potrebbe rifarsi il look in vista dell’inaugurazione

La rinascita dell’auditorium Alfano non passa solo dai lavori per la riqualificazione del palco e della platea, ma anche dal parco circostante.

“Stiamo lavorando con l’ingegnere Danilo Burastero per ultimare il parco Alfano, i lavori andranno avanti ma va sistemato anche il parco” spiega ai nostri microfoni l’assessore al Verde Pubblico, Mauro Menozzi. I tecnici del Comune stanno studiando la pavimentazione e sarà da rivedere anche tutto il verde attorno all’auditorium. Il parco dovrà essere all’altezza dell’infrastruttura che riporterà a Sanremo la location che negli anni ha ospitato molti eventi musicali clou.

I tempi? Stando a quando si è detto in questi mesi sembra che l’auditorium Alfano possa essere pronto per essere inaugurato in estate e, di pari passo, anche il parco si rifarà il look per l’occasione.