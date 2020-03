Sanremo: l'emergenza Coronavirus si combatte anche con gesti semplici, uno spuntino al pronto soccorso

Sardeinaira, pasta al forno ed anche un po’ di dolce, oltre a qualche bevanda. Ecco come si è presentato il cuoco del ‘Pico Centrale’, noto locale di Sanremo, l’altra notte al pronto soccorso della città dei fiori, per ringraziare gli operatori dell’instancabile lavoro che viene portato avanti in questi giorni.

Un omaggio particolarmente gradito da medici, infermieri ed Oss che, in giornate durissime per l’emergenza Coronavirus continuano a svolgere con grande abnegazione il loro mestiere. Una pausa dal lavoro e dallo stress, gustando alcune prelibatezze per il palato.