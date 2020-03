Prato Nevoso ai tempi del Coronavirus: distanza di un metro tra gli sciatori e... (Video)

Una domenica sulla neve per tanti sciatori a Prato Nevoso, nonostante l'emergenza Coronavirus. La stazione sciistica appartenente al comprensorio del Mondolé Ski ha adottato una serie di misure di sicurezza in ottemperanza al decreto del premier Conte, chiedendo ai suoi fruitori di rispettarle e applicare il buon senso in ogni loro azione.

Ai fini di ricordare il da farsi, sono stati affissi cartelli e attivati tabelloni luminosi recanti le indicazioni utili; ad esempio, la nuova cabinovia griffata Porsche e gli altri impianti di risalita hanno visto ridurre la loro portata. Fra le norme da rispettare spicca in particolar modo la distanza interpersonale di un metro, soprattutto in caso di code agli impianti.

Sulle piste, in ogni caso, sono presenti gli operatori della Prato Nevoso Ski e della Polizia di Stato, pronti a fornire supporto.